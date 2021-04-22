Корейских близняшек усыновили разные семьи. Они нашли друг друга через 36 лет в США (фото)

Сестер разделили сразу после рождения. Лишь благодаря удивительному стечению обстоятельств близняшки не только оказались в одной стране, но даже начали общаться

Молли Синерт и Эмили Бушнелл родились 29 марта 1985 года в Южной Корее. Первую усыновила семья из Флориды, другую – из Пенсильвании. 35 лет девушки прожили в Штатах, даже не подозревая о существовании друг друга. В прошлом году сестры почти одновременно сделали ДНК-текст, чтобы найти кровных родственников. Так, кореянки вместе узнали, что они не единственные дети в семье.

Все началось, когда дочь Эмили Бушнелл настояла, чтобы мама сдала тест ДНК. На другом конце Штатов Синерт тоже сдала свою слюну в надежде найти родню. Когда Молли открыла свои результаты, она подумала, что произошла какая-то ошибка. В графе близких родственников значилась ее «дочь»... которую она еще даже не собирается рожать.

«Я нажала на "близких родственников" и перестала хоть что-то понимать. Там было написано: "У вас 49,96% сходство ДНК с этим человеком. Мы предполагаем, что она ваша дочь". Это явно ошибка, ведь я никогда не рожала, у меня нет детей», – Молли Синерт.

Уже скоро Синерт поняла, что «предполагаемая дочь» – на самом деле ее сестра-близнец. Девушки списались, начали обмениваться историями из жизни и фотографиями. Они были поражены, узнав, что они обе жили с похожей кошкой, а на выпускной наряжались в одинаковые платья без бретелек с бусами – и даже их волосы тогда были уложены одинаково, пишет Daily Mail.

Несколько месяцев сестры набирались смелости, чтобы встретиться. Все случилось в конце марта. Вместе с дочерью, которая уговорила маму сделать тест, Бушнелл приехала в гости к сестре во Флориду. Девушки собрались под прицелами камер, чтобы вместе отметить их 36-летие.

«Это самый счастливый момент в моей жизни, честно. У меня отняли последние 36 лет жизни, которую я могла прожить со своей сестрой. Но в то же время я очень благодарна и с нетерпением жду, что нас ждет в будущем», – Эмили Бушнелл.

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