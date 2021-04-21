Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)

Красавица взбудоражила фантазию поклонников, которые уже давно привыкли к пикантным фото

Американка Кристин Мэй таит в себе массу загадок. Однако, когда дело доходит до ее фигуры, девушка не считает нужным ничего скрывать. Знойная Playboy-модель поделилась в Инстаграме фото, где позирует в откровенном наряде.

Девушка предстала в коротком платье необычного фасона, который не предполагал наличия под ним нижнего белья. Сверху тонкая ткань едва прикрывала грудь, одновременно обнажая ее с неожиданной стороны. Также у брюнетки оказались открыты взору плоский живот и часть бедер.

Фанатов девушки уже не удивишь пикантными съемками. Но они с восторгом встретили жаркий образ своей любимицы, заявив, что ей очень идет откровенный наряд. А некоторые настолько впечатлились, что выронили телефоны из рук.

Удивить Кристин Мэй может не только своими формами. Девушка параллельно занимается веб-разработками, хотя и встречает неодобрение со стороны коллег, считающих ее слишком сексуальной для занятия программированием. При этом в модельной среде Кристин, наоборот, недолюбливают за то, что она слишком умная. Но американка не собирается отказываться ни от одного из своих занятий, доказывая, что привлекательная внешность и высокий интеллект могут отлично сочетаться. «Быть красивой и умной не преступление», — утверждает брюнетка.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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