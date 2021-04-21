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    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)

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    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    instagram.com/christinee_maee/

    Красавица взбудоражила фантазию поклонников, которые уже давно привыкли к пикантным фото

    Американка Кристин Мэй таит в себе массу загадок. Однако, когда дело доходит до ее фигуры, девушка не считает нужным ничего скрывать. Знойная Playboy-модель поделилась в Инстаграме фото, где позирует в откровенном наряде.

    Девушка предстала в коротком платье необычного фасона, который не предполагал наличия под ним нижнего белья. Сверху тонкая ткань едва прикрывала грудь, одновременно обнажая ее с неожиданной стороны. Также у брюнетки оказались открыты взору плоский живот и часть бедер.

    Фанатов девушки уже не удивишь пикантными съемками. Но они с восторгом встретили жаркий образ своей любимицы, заявив, что ей очень идет откровенный наряд. А некоторые настолько впечатлились, что выронили телефоны из рук.

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    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    Горячая программистка надела такое платье, что даже коллеги выронили телефон от удивления (фото)
    instagram.com/christinee_maee/

    Удивить Кристин Мэй может не только своими формами. Девушка параллельно занимается веб-разработками, хотя и встречает неодобрение со стороны коллег, считающих ее слишком сексуальной для занятия программированием. При этом в модельной среде Кристин, наоборот, недолюбливают за то, что она слишком умная. Но американка не собирается отказываться ни от одного из своих занятий, доказывая, что привлекательная внешность и высокий интеллект могут отлично сочетаться. «Быть красивой и умной не преступление», — утверждает брюнетка.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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