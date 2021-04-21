45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером

Артистка производит впечатление очень счастливой женщины

Певица Наталья Могилевская перекрасилась в блондинку и стала появляться на публике в ярких вызывающих нарядах. Многие фанаты артистки связывают это с новыми отношениями с известным миллионером Олегом Рыжовым. Сама звезда предпочитает отмалчиваться, а если и комментирует что-то, то говорит очень уклончиво, оставляя поклонникам «почву» для размышлений.

Так, на днях в Instagram Могилевской появились фотографии, где она предстала в неожиданном образе. На набережной Днепра певица сделала несколько кадров, где позирует в соблазнительном платье-комбинации красного цвета, поверх которого надет объемный белый кардиган с ярким принтом. Дополнили образ белые кроссовки и большая соломенная сумка. Волосы артистки собраны в низкий хвост, на лице чуть заметный макияж.

Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.