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    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером

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    Певица Наталья Могилевская - 45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    Певица Наталья Могилевская
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Артистка производит впечатление очень счастливой женщины

    Певица Наталья Могилевская перекрасилась в блондинку и стала появляться на публике в ярких вызывающих нарядах. Многие фанаты артистки связывают это с новыми отношениями с известным миллионером Олегом Рыжовым. Сама звезда предпочитает отмалчиваться, а если и комментирует что-то, то говорит очень уклончиво, оставляя поклонникам «почву» для размышлений.

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    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    45-летняя украинская певица сменила имидж и готовится к свадьбе с миллионером
    instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

    Так, на днях в Instagram Могилевской появились фотографии, где она предстала в неожиданном образе. На набережной Днепра певица сделала несколько кадров, где позирует в соблазнительном платье-комбинации красного цвета, поверх которого надет объемный белый кардиган с ярким принтом. Дополнили образ белые кроссовки и большая соломенная сумка. Волосы артистки собраны в низкий хвост, на лице чуть заметный макияж.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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    Теги: знаменитости Наталья Могилевская самые сексуальные певица шоу-бизнес
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