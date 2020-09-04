Король Таиланда восстановил в статусе фаворитку, которую ранее лишил всех титулов за попытки занять место королевы



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Предположительно, все это время женщина провела в особо охраняемой тюрьме в Таиланде

Король Таиланда восстановил в статусе свою фаворитку. Год назад он лишил ее всех титулов за попытки занять место королевыThai Royal Palace

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) вернул своей фаворитке Сининат Вонгваджирапакди титул консорта и воинские регалии, таким образом восстановив ее в статусе. Об этом пишет The Bangkok Post.

По информации Bild, 35-летняя Вонгваджирапакди вскоре вылетела в Германию, куда на время карантина уехал король (по данным немецкого таблоида, там он проводит время в компании 20 наложниц). Как пишет издание, монарх лично встречал ее в аэропорту Мюнхена.

Сининат Вонгваджирапакди — бывшая военная медсестра, которая в 2015 году стала офицером королевской охраны, военным пилотом, а позднее получила звание генерал-майора. В июле 2019 года она получила официальный статус консорта, который, как правило, присваивается спутнику или спутнице действующего монарха. За последние сто лет Сининат стала первой, кому он был присвоен. Это произошло через несколько месяцев после того, как Рама X женился в четвертый раз.

В октябре женщина неожиданно попала в опалу. Ее обвинили в чрезмерной амбициозности, нелояльности королю и попытке занять место королевы. С тех пор, предположительно, Сининат Вонгваджирапакди содержалась в особо охраняемой тюрьме в Таиланде.

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