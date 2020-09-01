Брокини — новая модель купальника для мужчин (фото)



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instagram.com/brokinis/

Стоимость комплекта составляет 45 долларов

Канадские дизайнеры создали новую модель купальника и запустили собственный бренд Brokini. Об этом сообщает Led Bible.

Чад Саско и Тейлор Филд из Торонто изобрели «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов». Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо. Оно представлено на сайте марки в двух расцветках: голубой с принтом в виде ананасов и белый с рисунками в виде фламинго. Стоимость комплекта составляет 45 долларов.

На сайте Brokini Саско и Филд написали, что в юношестве относились к учебе несерьезно и большую часть времени тратили на развлечения и игры. Позже молодые предприниматели поступили в бизнес-школу и открыли свой бренд, но из-за отсутствия таланта «застряли в бизнесе, который теряет деньги». «Мы надеемся, что Brokinis однажды станут настолько успешными, что нам удастся покрыть массовые убытки», — добавили они.

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