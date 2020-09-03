Греческий принц сделал предложение дочери швейцарского бизнесмена (фото)



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Событие произошло еще летом

34-летний принц Греции и Дании Филиппос решился на ответственный шаг. Он сделал предложение своей избраннице — дочери швейцарского бизнесмена Нины Флор, во время совместного отпуска. Событие произошло летом, однако официальное заявление об этом было опубликовано только на днях.

«Их Величества король Константин и королева Анна-Мария рады объявить о помолвке своего младшего сына принца Филиппоса с Ниной Настасьей Флор, дочерью Томаса Флора и Катарины Флор. Нина и Филиппос обручились на острове Итака в Греции этим летом», — сообщает портал Eonline, цитируя текст официального заявления, сделанного родителями принца. О деталях предстоящего торжества пока ничего не сообщаются.

После того, как тайное стало явным, Нина опубликовала в своем блоге фото с женихом, сделанное во время судьбоносного путешествия, и рассказала о своих чувствах.

«Мой дорогой Филиппос. Я люблю тебя сегодня, буду любить завтра и всегда. Ты делаешь нас счастливее, лучше и сильнее. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе», — подписала кадры счастливая невеста.

Напомним, что принц Филиппос сейчас работает аналитиком хедж-фондов в Нью-Йорке. Его будущая жена Нина — дочь швейцарского бизнесмена Томаса Флора, основавшего чартерную компанию VistaJet. Она исполняла обязанности креативного директора этой организации, а в 2017 году также основала некоммерческий центр морских исследований Bazaruto Center for Scientific Studies (BCSS).

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