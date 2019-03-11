Королева Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram



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Королева Елизавета II

Елизавета II поделилась фотографией, снятой во время посещения Музея науки

Британская королева Елизавета II опубликовала свой первый инстаграм-пост в профиле королевской семьи Виндзоров. Она поделилась фотографией письма, которое обнаружила во время посещения Музея науки. В 1843 году это письмо было написано математиком, изобретателем и «компьютерным пионером» Чарлзом Бэббиджем. Барельеф ученого изображен на лицевой стороне медали, которую вручают обладателям награды «Пионер компьютерной техники». В послании для прапрадедушки Елизаветы принца-консорта Альберта и его жены королевы Виктории Чарлз Бэббидж рассказал об изобретении «аналитической машины». На ее основе впоследствии математик Ада Лавлейс — дочь лорда Байрона — создала первые протокомпьютерные программы.

Королева присутствовала в Музее науки, чтобы анонсировать летнюю выставку и поддержать открытие нового отделения в учреждении. «Сегодня я имела удовольствие узнать о детских инициативах в области кодирования, поэтому мне показалось уместным опубликовать этот инстаграм-пост в Музее науки, который уже долгое время отстаивает технологии и инновации и вдохновляет будущие поколения изобретателей», — гласит пост Елизаветы II.

Публикация подписана «Elizabeth R.». Буква «R» в подписи означает «regina» — латинское слово, которое переводится как «королева». Свое первое письмо по электронной почте королева отправила в 1976 году, а первый пост в твиттере написала в 2014-м.

Стоит отметить, что Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства и мировой рекордсмен. 92-летняя королева правит Великобританией уже 67 лет и является старейшим действующим главой государства в мире. Ее сыну — наследнику британского престола принцу Чарльзу — 70 лет. В Соединенном Королевстве тщательно подготовились к смерти Елизаветы: свой план есть у Букингемского дворца, правительства и национального телерадиовещателя BBC.

Джерело: Bird In Flight