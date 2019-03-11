Королева Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
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Елизавета II поделилась фотографией, снятой во время посещения Музея науки
Британская королева Елизавета II опубликовала свой первый инстаграм-пост в профиле королевской семьи Виндзоров. Она поделилась фотографией письма, которое обнаружила во время посещения Музея науки. В 1843 году это письмо было написано математиком, изобретателем и «компьютерным пионером» Чарлзом Бэббиджем. Барельеф ученого изображен на лицевой стороне медали, которую вручают обладателям награды «Пионер компьютерной техники». В послании для прапрадедушки Елизаветы принца-консорта Альберта и его жены королевы Виктории Чарлз Бэббидж рассказал об изобретении «аналитической машины». На ее основе впоследствии математик Ада Лавлейс — дочь лорда Байрона — создала первые протокомпьютерные программы.
Королева присутствовала в Музее науки, чтобы анонсировать летнюю выставку и поддержать открытие нового отделения в учреждении. «Сегодня я имела удовольствие узнать о детских инициативах в области кодирования, поэтому мне показалось уместным опубликовать этот инстаграм-пост в Музее науки, который уже долгое время отстаивает технологии и инновации и вдохновляет будущие поколения изобретателей», — гласит пост Елизаветы II.
Публикация подписана «Elizabeth R.». Буква «R» в подписи означает «regina» — латинское слово, которое переводится как «королева». Свое первое письмо по электронной почте королева отправила в 1976 году, а первый пост в твиттере написала в 2014-м.
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Today, as I visit the Science Museum I was interested to discover a letter from the Royal Archives, written in 1843 to my great-great-grandfather Prince Albert. Charles Babbage, credited as the world’s first computer pioneer, designed the “Difference Engine”, of which Prince Albert had the opportunity to see a prototype in July 1843. In the letter, Babbage told Queen Victoria and Prince Albert about his invention the “Analytical Engine” upon which the first computer programmes were created by Ada Lovelace, a daughter of Lord Byron. Today, I had the pleasure of learning about children’s computer coding initiatives and it seems fitting to me that I publish this Instagram post, at the Science Museum which has long championed technology, innovation and inspired the next generation of inventors. Elizabeth R. PHOTOS: Supplied by the Royal Archives © Royal Collection Trust / Her Majesty Queen Elizabeth II 2019
Стоит отметить, что Елизавета II — самый долгоправящий монарх в истории Соединенного Королевства и мировой рекордсмен. 92-летняя королева правит Великобританией уже 67 лет и является старейшим действующим главой государства в мире. Ее сыну — наследнику британского престола принцу Чарльзу — 70 лет. В Соединенном Королевстве тщательно подготовились к смерти Елизаветы: свой план есть у Букингемского дворца, правительства и национального телерадиовещателя BBC.
Джерело: Bird In Flight