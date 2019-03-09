Facebook и Instagram будут скрывать контент, содержащий «дезинформацию о прививках»

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Посты антипрививочного движения будут скрывать из списка рекомендаций и результатов поиска, а также из архива хэштегов в Instagram

Facebook и принадлежащий компании Instagram скроют из рекомендаций и результатов поиска страницы, распространяющие «дезинформацию о прививках». Об этом сообщили в блоге Facebook.

Также соцсети не будут публиковать рекламу, которая призывает отказаться от вакцин, и удалят ее из из архива хэштегов в Instagram. Помимо этого, записям сообществ антипрививочного движения понизят приоритет в новостной ленте.

В феврале к Марку Цукербергу обратился конгрессмен Адам Шифф с просьбой решить проблему антивакционного движения. По его словам, распространение записей движения в Facebook стало одной из причин вспышки кори в США.

23 февраля видео-хостинг YouTube отключил монетизацию видео, где говорится о вреде прививок.

Джерело: Esquire