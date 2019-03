Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ

Поклонники королевской семьи обеспокоены состоянием здоровья монарха

Снимок с королевой Елизаветой II взволновал пользователей сети: внимательные поклонники королевской семьи заметили на последнем фото, сделанном во время официальной встречи с королем и королевой Иордании, синяк. Темное пятно обнаружили на руке королевы.

На снимках королева выглядит радостной, она улыбается и не придает значения синему пятну на левой руке. При этом кажется, что вся кисть покрыта большим синяком, передает Dailymail. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

The Queen sparks concern after being photographed with a 'bruised' hand - Daily Mail https://t.co/E0f5sakKW2 UK bench entertain pic.twitter.com/ulTotJYQRt