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    Жизнь

    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ

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    Елизавета ІІ - Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Елизавета ІІ

    Поклонники королевской семьи обеспокоены состоянием здоровья монарха

    Снимок с королевой Елизаветой II взволновал пользователей сети: внимательные поклонники королевской семьи заметили на последнем фото, сделанном во время официальной встречи с королем и королевой Иордании, синяк. Темное пятно обнаружили на руке королевы.

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    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ
    Пользователи соцети заметили синяк на руке королевы Елизаветы ІІ

    На снимках королева выглядит радостной, она улыбается и не придает значения синему пятну на левой руке. При этом кажется, что вся кисть покрыта большим синяком, передает Dailymail. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

    В Сети распространились слухи о проблемах со здоровьем 92-летнего монарха. «Я обеспокоен. Почему у нее такой ужасный синяк на левой руке? Я что-то пропустил? Но, как всегда, она выглядит потрясающе!», — написали пользователи Twitter.

    здоровье Королева Елизавета II
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