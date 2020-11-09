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    Жизнь

    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)

    • Розсилка
    Модель Аршдип Каур из Пенрита, Австралия - Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Модель Аршдип Каур из Пенрита, Австралия
    instagram.com/arshdeep_kaur121/

    «Мне больше всего нравится, когда маленькие дети машут мне, когда мы проезжаем мимо», — отмечает девушка

    Аршдип Каур из Пенрита, Австралия, могла красоваться на обложках журналов, зарабатывая с помощью внешности. В 2019 году девушка стала финалисткой местного конкурса «Мисс мира». Но вместо подиумов выбрала для себя кое-что другое.

    Аршдип, которая ранее занималась преподавательской деятельностью, в начале года просматривала вакансии, желая устроиться в университет. Однако на глаза ей попалось объявление о наборе стажеров в железнодорожную компанию Сиднея, пишет Daily Mail. Девушка подала заявку, и новое занятие ее так увлекло, что она погрузилась в него с головой, получая несказанное удовольствие.

    «Мне больше всего нравится, когда маленькие дети машут мне, когда мы проезжаем мимо», — отмечает она.

    Люди часто удивляются, когда узнают, что я водитель поезда. Но наша транспортная компания усердно работает, чтобы сломать гендерные стереотипы.

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    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)
    instagram.com/arshdeep_kaur121/

    По мнению Каур, женщины «должны начать мыслить нестандартно» и выбирать профессию не из списка самых очевидных вариантов, таких как уход за больными, преподавание и косметология. И семья целиком поддерживает прогрессивные взгляды 27-летней красавицы, считающей, что внешность в жизни не самое главное.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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