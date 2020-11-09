Королева красоты бросила карьеру модели, чтобы стать машинистом (фото)

«Мне больше всего нравится, когда маленькие дети машут мне, когда мы проезжаем мимо», — отмечает девушка

Аршдип Каур из Пенрита, Австралия, могла красоваться на обложках журналов, зарабатывая с помощью внешности. В 2019 году девушка стала финалисткой местного конкурса «Мисс мира». Но вместо подиумов выбрала для себя кое-что другое.

Аршдип, которая ранее занималась преподавательской деятельностью, в начале года просматривала вакансии, желая устроиться в университет. Однако на глаза ей попалось объявление о наборе стажеров в железнодорожную компанию Сиднея, пишет Daily Mail. Девушка подала заявку, и новое занятие ее так увлекло, что она погрузилась в него с головой, получая несказанное удовольствие.

«Мне больше всего нравится, когда маленькие дети машут мне, когда мы проезжаем мимо», — отмечает она.

Люди часто удивляются, когда узнают, что я водитель поезда. Но наша транспортная компания усердно работает, чтобы сломать гендерные стереотипы.

По мнению Каур, женщины «должны начать мыслить нестандартно» и выбирать профессию не из списка самых очевидных вариантов, таких как уход за больными, преподавание и косметология. И семья целиком поддерживает прогрессивные взгляды 27-летней красавицы, считающей, что внешность в жизни не самое главное.

Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

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