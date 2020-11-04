Вчені з'ясували, як масові заходи впливають на поширення Covid-19

Ризик спалаху в разі релігійних заходів, на думку дослідників, вищий, у порівнянні зі спортивними заходами або концертами

У Німеччині вчені з Університетської клініки Галле і Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера провели експеримент з тисячею людей, щоб вивчити, як масові заходи впливають на поширення інфекції. Результати експерименту на порталі препринтів medRxiv.org.

Так, дослідники пару місяців тому запросили 1,2 тисячі добровольців на концерт. Кожен з них заздалегідь пройшов тест на коронавірус (до участі допускалися тільки ті, хто отримав негативний результат) і мав носити маску (N95). Крім цього, випробовуваних забезпечили спеціальними пристроями, що дозволяли записувати пересування і тим самим відстежувати шляхи аерозолів – дрібних частинок з органів дихання, які можуть нести вірус.

Щоб побачити, чого торкалися добровольці, всі поверхні обробили флуоресцентними дезінфікуючими засобами. А для відтворення максимально реалістичної поведінки публіки на подібних заходах на «концерті» виступив поп-співак Тім Бенджко. Крім того, дослідники розробили комп'ютерну модель внутрішньої арени, показали, як розподіляються аерозолі по приміщенню, і розглянули, як на поширення вірусу в таких випадках впливають носіння масок, масштаб заходу, системи вентиляції та вихідні рівні захворюваності.

В результаті дослідники прийшли до висновку, що заходи з розсадженням у приміщенні, якщо вони проводяться з дотриманням гігієнічних заходів і при відповідній вентиляції, мало впливають на поширення інфекції.

«Однак деякі спостереження показують, що тип події визначає його роль в епідемії: наприклад, ризик спалаху в разі релігійних заходів вищий, у порівнянні зі спортивними заходами або концертами», – пишуть вчені.

Вони також досліджували, як поширюватиметься інфекція при різних обмеженнях.

«Ми розглянули три різні сценарії: 1) без обмежень (обстановка до пандемії), 2) з помірними обмеженнями (розсадження в шаховому порядку, вдвічі більше входів), 3) зі строгими обмеженнями (попарно розсадження з дистанцією в півтора метра від сусідів, в чотири рази більше входів). Кожен сценарій передбачав вхід на захід (60 хвилин), першу половину (20-54 хвилин), перерва (20 хвилин), другу половину (20-45 хвилин) і вихід (15 хвилин). <...> найбільше контактів відбувалося на вході та в перерві, але лише деякі з них тривали понад 15 хвилин. А заходи, вжиті в другому і третьому сценарії, привели до значного скорочення їх числа. Майже всі контакти під час самої вистави тривали довше 15 хвилин», – розповіли дослідники, підкресливши, що передача вірусу залежить від того, як часто відвідувачі заходів контактують один з одним і чи мають вони маски.

За їх словами, в разі 50 заражених на 100 тисяч населення в тиждень, в середньому, від 10 до 40 інфікованих будуть відвідувати будь-який масовий захід. Якщо за базове репродуктивне число брати три (середнє число здорових людей, яких заражає один носій вірусу), ризик передачі протягом 15-хвилинного контакту під час подібних концертів становить близько 7%. Якщо уявити, що за місяць, як мінімум, 100 тисяч осіб будуть відвідувати концерти, то загальне число випадків зараження збільшиться наступним чином: 2,3%, 1,1% і 0,4% для першого, другого і третього сценаріїв відповідно.

Нагадаємо, що вчені описали основні прояви легкої форми коронавірусу.