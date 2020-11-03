Ford випускатиме електрокари по 20 тисяч доларів

Електромобілі, які продаватиме виробник, впишуться в ціновий діапазон 20-70 тисяч доларів

Новий генеральний директор Ford Джим Фарлі розповів, що вони не прагнуть продавати електромобілі дорожче 100 тисяч доларів. Про це Фарлі сказав в інтерв’ю Wards Auto.

Така лінійка здається відносно доступною, оскільки електрокари Tesla, Porsche і Mercedes займають верхні сегменти ринку.

Свій перший доступний автомобіль – Ford Model T, відомий також як «жерстяна Ліззі» – американська компанія почала випускати в 1908 році. Це була по-справжньому масова модель з мільйонними тиражами, яка зробила поїздки чимось звичним для покупців середнього класу. От і зараз виробник, мабуть, вирішив повернутися до джерел і вчинити схожим чином. Єдина відмінність – тепер йдеться про електрокари.

Так чи інакше, Ford Mustang Mach-E вже вписується в ці цінові рамки. Крім того, вартість нового електричного кросовера трохи зменшилася наприкінці вересня і тепер становить 42 895 доларів. Навіть Mach-E GT з колишнім цінником не виходить за позначені межі. Залишилося дочекатися інформації про новий електромобіль Форд за $ 20 тис. – поки що виробник не розкриває деталей.

Нагадаємо, що скандальний маєток сім'ї Форд продають за $58 млн.

До слова, у вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком.

Також, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.