  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ford випускатиме електрокари по 20 тисяч доларів

    • Розсилка
    <span>Електромобілі поступово дешевшають, а Ford готує цілу лінійку EV, в якій найдоступніша модель зрівняється в ціні з хетчбеком середнього класу</span> - Ford випускатиме електрокари по 20 тисяч доларів
    Електромобілі поступово дешевшають, а Ford готує цілу лінійку EV, в якій найдоступніша модель зрівняється в ціні з хетчбеком середнього класу

    Електромобілі, які продаватиме виробник, впишуться в ціновий діапазон 20-70 тисяч доларів

    Новий генеральний директор Ford Джим Фарлі розповів, що вони не прагнуть продавати електромобілі дорожче 100 тисяч доларів. Про це Фарлі сказав в інтерв’ю Wards Auto.

    Така лінійка здається відносно доступною, оскільки електрокари Tesla, Porsche і Mercedes займають верхні сегменти ринку.

    Свій перший доступний автомобіль – Ford Model T, відомий також як «жерстяна Ліззі» – американська компанія почала випускати в 1908 році. Це була по-справжньому масова модель з мільйонними тиражами, яка зробила поїздки чимось звичним для покупців середнього класу. От і зараз виробник, мабуть, вирішив повернутися до джерел і вчинити схожим чином. Єдина відмінність – тепер йдеться про електрокари.

    Так чи інакше, Ford Mustang Mach-E вже вписується в ці цінові рамки. Крім того, вартість нового електричного кросовера трохи зменшилася наприкінці вересня і тепер становить 42 895 доларів. Навіть Mach-E GT з колишнім цінником не виходить за позначені межі. Залишилося дочекатися інформації про новий електромобіль Форд за $ 20 тис. – поки що виробник не розкриває деталей.

    Нагадаємо, що скандальний маєток сім'ї Форд продають за $58 млн.

    До слова, у вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком.

    Також, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

    Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

    Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.

    імпорт Електромобілі автомобіль Tesla модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies