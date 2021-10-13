Єлизавета II вперше з'явилася на людях із тростиною без медичних показань (фото)

До цього її бачили з паличкою на офіційних заходах у 2003 і 2004 роках

Королева Великобританії вперше вийшла у світ із тростиною без призначення лікаря

Королева Великобританії Єлизавета II вперше з'явилася на публіці з тростиною без медичних показань на її використання. Про це повідомляє Daily Mail.

У вівторок, 12 жовтня, 95-річна королева разом з дочкою, принцесою Анною, прибула до Вестмінстерського абатства, щоб відвідати подячний молебень із нагоди сторіччя Королівського британського легіону. Фотографи сфотографували Єлизавету II з тростиною.

Незважаючи на поважний вік, королева користується тростиною вкрай рідко. До цього її бачили з паличкою на офіційних заходах в 2003 і 2004 роках. Однак тоді Єлизавета II щойно перенесла операцію на коліні і користувалася тростиною на людях за призначенням лікаря.

Цього разу королева вперше вийшла у світ, взявши її з собою «для зручності».

На думку журналістів видання, на її рішення могли вплинути доріжки в абатстві: вони зроблені з бруківки, і ними незручно ходити.

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