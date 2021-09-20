  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Новоспечена матір принцеса Беатріс та королева Єлизавета ІІ - Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею
    Новоспечена матір принцеса Беатріс та королева Єлизавета ІІ
    фото з відкритих джерел

    Внучка королеви Великої Британії народила дочку

    Принцеса Беатріс Йоркська, внучка королеви Великої Британії Єлизавети II народила дочку. Про це повідомила пресслужба королівської сім'ї.

    Таким чином Єлизавета ІІ вдванадцяте стала прабабусею.

    Відзначається, що дитина принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці з'явилася на світ у лондонському госпіталі Челсі і Вестмінстер. Вага новонародженої – 6 фунтів 2 унції (близько 2,7 кг).

    «Сім'я дякує весь персонал лікарні за їх прекрасну турботу. Її Королівська Високість і дитина почувають себе добре, і пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку зі старшим братом Крістофером Вульфом», – підкреслили в палаці.

    Нагадаємо, весілля Беатріс і Едоардо відбулося 17 липня 2020 року. У чоловіка принцеси є п'ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків з американським архітектором Дарою Хуанг.

    Беатріс – дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, сина королеви Єлизавети II.

    До слова, дочка принца Гаррі і Меган Маркл може офіційно претендувати на корону.

    Перші сім місць претендентів на корону залишаються незмінними: принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор. За Лілібет Діаною йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

    Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

    Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Читайте також:
    Теги: діти Королева Єлизавета II Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею