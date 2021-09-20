Королева Єлизавета II вдванадцяте стала прабабусею

Внучка королеви Великої Британії народила дочку

Принцеса Беатріс Йоркська, внучка королеви Великої Британії Єлизавети II народила дочку. Про це повідомила пресслужба королівської сім'ї.

Таким чином Єлизавета ІІ вдванадцяте стала прабабусею.

Відзначається, що дитина принцеси Беатріс і її чоловіка Едоардо Мапеллі-Моцці з'явилася на світ у лондонському госпіталі Челсі і Вестмінстер. Вага новонародженої – 6 фунтів 2 унції (близько 2,7 кг).

«Сім'я дякує весь персонал лікарні за їх прекрасну турботу. Її Королівська Високість і дитина почувають себе добре, і пара з нетерпінням чекає можливості познайомити свою дочку зі старшим братом Крістофером Вульфом», – підкреслили в палаці.

Нагадаємо, весілля Беатріс і Едоардо відбулося 17 липня 2020 року. У чоловіка принцеси є п'ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків з американським архітектором Дарою Хуанг.

Беатріс – дочка принца Ендрю, герцога Йоркського, сина королеви Єлизавети II.

До слова, дочка принца Гаррі і Меган Маркл може офіційно претендувати на корону.

Перші сім місць претендентів на корону залишаються незмінними: принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор. За Лілібет Діаною йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.