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    Жизнь

    Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес со старшим сыном - Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес со старшим сыном

    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес не спешат прощаться с летом, а старший сын футболиста возвращаться в школу

    Последние солнечные деньки трио решило провести на яхте у берегов Сен-Тропе.

    Криштиану Роналду быстро закончил свое выступление на чемпионате мира и сразу же отправился отдыхать в Грецию, а вскоре объявил о переходе в итальянский «Ювентус».

    На новом месте начало сезона у футболиста не задалось: он еще не забил ни одного гола за свой новый клуб, а главный тренер сборной Португалии не вызвал его на матч Лиги наций против Италии. Фернанду Сантуш объяснил свое решение так: мол, Криштиану надо больше тренироваться и скорее адаптироваться на новом месте.

    Однако сам футболист свободное время провел иначе: вместо базы под Турином - яхта у берегов Сен-Тропе, вместо изматывающих тренировок - солнечные ванны, а компанию новых товарищей по команде заменила сексапильная подруга.

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    Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе
    Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе
    Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе
    Криштиану Роналду и Джорджину Родригес застукали на яхте у берегов Сен-Тропе

    Джорджина, которая вслед за любимым переехала в Италию, также начинает медленно привыкать к Dolce vita: недавно девушка дебютировала на Венецианском фестивале, а затем отправилась на Сардинию, где ее уже ждал на белоснежной яхте возлюбленный.

    Джерело: Hello!

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