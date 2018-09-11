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    Шоу-биз

    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится

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    Главные героини сериала&nbsp;&nbsp;&laquo;Секс и город&raquo;&nbsp; - Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Главные героини сериала  «Секс и город» 

    По мнению главной героини сериала в Нью-Йорке уже царят совсем другие идеи

    В одном из своих недавних интервью звезда сериала «Секс и город» Сара Джессика Паркер заявила, что сегодня нельзя переснимать шоу из-за отсутствия разнообразия на экране. Так что, это выглядело бы как минимум странно.

    По мнению актрисы, сериал сложно будет переснять в наши дни, поскольку общество диктует уже другие условия. Теперь кастинг должен быть уже интернациональным, а не состоять только из четырех белокожих женщин. В то время, как многие телепроекты пытались внести разнообразие в свои перезапуски и делали выбор в пользу персонажей разных национальностей, актриса считает, что такой ход «Сексу и городу» не поможет.

    «Это было бы радикально и интересно. Но притвориться, что это тот же сериал уже не получится», – заявила Паркер. Перезапуском это уже не назовешь.

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    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится
    Сара Джессика Паркер рассказала, почему перезапуск сериала «Секс и город» не случится

    Если попробовать заново снять шесть эпизодов, то сразу станет ясно, что в Нью-Йорке уже царят совсем другие идеи. Хотя безусловно было бы интересно посмотреть, как четыре современные и такие разные женщины живут и исследуют Большое яблоко сегодня. Вот только это уже будет совсем другой проект.

    Джерело: Buro 24/7

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