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    Шоу-биз

    Сильвестр Сталлоне совсем скоро вернется к роли Рэмбо

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    Сильвестр Сталлоне&nbsp; - Сильвестр Сталлоне совсем скоро вернется к роли Рэмбо
    Сильвестр Сталлоне 

    О своем возвращении к культовой роли актер сообщил в соцсети

    Не так давно Сильвестр Сталлоне выкладывал в своем аккаунте в Instagram видео интенсивных тренировок, похоже, теперь актер достаточно «подкачался» и готов вернуться к роли легендарного Рэмбо.

    Об этом Сталлоне также объявил в Instagram, выложив фото в образе культового героя из фильма 2008 года. 

    «Съемки стартуют совсем скоро и это очень волнующе. Мир может измениться, а он – нет. Еще ничего не закончилось», - подписал снимок Слай.

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    Starting soon and getting very excited ... The world may be changing but not him. NOTHING IS OVER!

    Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

    Работа над боевиком начнется уже в этом месяце в Испании и на Канарских островах. Постановщиком проекта назначен Адриан Грюнберг, для которого «Рэмбо 5» станет всего лишь второй режиссерской работой. В 2011 году он снял Мела Гибсона в криминальном триллере ««Веселые» каникулы».

    Как ожидается, 72-летний Сильвестр Сталлоне в последний раз сыграет бесстрашного ветерана Вьетнамской войны. По сюжету, ушедший в отставку в Рэмбо, скромно живет на своем ранчо в Аризоне. Но когда давний друг просит разыскать пропавшую внучку, ему ничего не остается делать, как развязать кровавую войну с мексиканской мафией. 

    Джерело: Киноафиша

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