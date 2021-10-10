Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

Российская телеведущая Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Адлере

В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Telegram канал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате столкновения автомобилей погибли два человека, пассажиры Volkswagen. Всего в этой машине было три человека. Третий пассажир сейчас находится в тяжелом состоянии.

Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После того, что произошло она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.