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    Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

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    Представители телеведущей пока не комментируют новость о ДТП Фото из открытых источников - Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

    Представители телеведущей пока не комментируют новость о ДТП

    Фото из открытых источников

    Российская телеведущая Ксения Собчак попала в смертельную аварию в Адлере

    В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Telegram канал РЕН ТВ.

    По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате столкновения автомобилей погибли два человека, пассажиры Volkswagen. Всего в этой машине было три человека. Третий пассажир сейчас находится в тяжелом состоянии.

    Согласно информации Regnum, Собчак ехала в аэропорт. После того, что произошло она с охраной и помощниками пересела в другую машину и покинула место аварии.

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    Теги: знаменитости Ксения Собчак телеведущая
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    Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом