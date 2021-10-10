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    Она звезда, а я босяк. Комик Иван Люленов выпустил новый клип

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    Комик Иван Люленов - Она звезда, а я босяк. Комик Иван Люленов выпустил новый клип
    Комик Иван Люленов
    instagram.com/ivanliulenov/

    Песня «Она звезда» вошла в мини-альбом Ивана Люленова «Это я тебе написал»

    Иван Люленов известен в первую очередь как комик, капитан команды «Стояновка» (двухкратных чемпионов «Лиги смеха») и участник шоу «Танцы со звездами». Сегодня он презентует «иронично-серьезный» клип на песню «Она звезда». В этом видео идеально раскрывается его амплуа харизматичного поп-исполнителя, которому есть что сказать на тему современной любви.

    Люленов рассказывает, что начал заниматься музыкой задолго до своей комедийной карьеры. В возрасте 17-ти лет он пришел на кастинг шоу «Молдова имеет таланты» с авторской песней, но получил достаточно жесткий отказ. После этого случая Ваня не сдался и сохранил мечту стать артистом, но в основном пел и сочинял песни только для себя. В это время пошла в гору его юмористическая карьера, которая тоже часто затрагивала музыкальную тему. Вокруг личности Вани собралась лояльная аудитория, сформировались его уникальный образ и фирменный стиль – и Люленов решил дать себе второй шанс.

    Песня «Она звезда» была написана еще в 2019-м году в Кишеневе, после очередных непростых отношений с девушкой. Так как Иван – человек достаточно прямой, он решил не церемониться с выражениями и вложить все, что было у него на сердце, отсюда и мат в песне. «Я называю это психотерапией для бедных, – шутит Люленов. – Проговариваешь свои проблемы, рифмуешь под музыку и все, трек получается». Но даже собственный горький опыт Иван подает без негатива, а умудряется смягчить – так, чтобы и другие слушатели, переживавшие подобное, узнали себя и им стало легче.

    Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

    Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    Она звезда, а я босяк. Комик Иван Люленов выпустил новый клип