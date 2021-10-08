Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)

Поклонники певицы засыпали ее комплиментами

Известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото. Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.

Соответствующие фото она разместила на личной странице в Instagram.

«Тсссс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не разговаривал», – написала Астафьева.

Модель одела черное сексуальное боди, которое подчеркнуло ее пышную грудь и продемонстрировало длинные ноги. На низ Астафьева предпочла чулки и туфли на высоком каблуке. Также на ней были надеты перчатки до плеч.

Поклонники Астафьевой уже успели оценить пикантные кадры и засыпали ее комплиментами.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.