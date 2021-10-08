  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Модель Даша Астафьева - Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Модель Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Поклонники певицы засыпали ее комплиментами

    Известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото. Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.

    Соответствующие фото она разместила на личной странице в Instagram.

    «Тсссс. Утром, как и на рыбалке, главное, чтоб никто не разговаривал», – написала Астафьева.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)
    instagram.com/da_astafieva/

    Модель одела черное сексуальное боди, которое подчеркнуло ее пышную грудь и продемонстрировало длинные ноги. На низ Астафьева предпочла чулки и туфли на высоком каблуке. Также на ней были надеты перчатки до плеч.

    Поклонники Астафьевой уже успели оценить пикантные кадры и засыпали ее комплиментами.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

    Читайте также: Копия папы. Фанаты Ирины Билык в восторге от нового фото сына певицы
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Горячая рыбалка. Астафьева в пикантном наряде засветила выдающиеся формы (фото)