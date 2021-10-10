Есть ли дружба без секса? Полякова и Ефросинина обсудили острую тему

По ходу выпуска ведущие приводили свои аргументы

Вышел третий эпизод шоу «Взрослые девочки», в котором Оля Полякова и Маша Ефросинина обсуждают острые темы, волнующие практически всех женщин Украины.

Шоу «Взрослые девочки» продолжает лидировать в сегменте украинского YouTube по количеству просмотров. Два предыдущих выпуска собрали больше двух миллионов просмотров — и огромное количество восторженных и теплых реакций зрителей, с нетерпением ждущих нового эпизода. Ранее Оля Полякова и Маша Ефросинина успели разобрать проблемы и секреты долгого брака и тонкости воспитания детей-подростков.

В третьем выпуске «Взрослых девочек» ведущие фундаментально прошлись по теме дружбы и дружеских отношений между мужчиной и женщиной в частности. Продолжая раскрываться как антиподы, Оля и Маша отстаивали разные позиции по этому вопросу. К примеру, Полякова верит в такую дружбу, тогда как Ефросинина считает, что в подобных отношениях обязательно присутствует сексуальный контекст.

По ходу выпуска ведущие приводили свои аргументы, а также рассказывали откровенные истории из личного опыта, многие из которых впервые звучат на публике. Шоу «Взрослые девочки» абсолютно непредсказуемое. Так, в новом выпуске зрители увидят провокационную игру «Правда или нет?», с помощью которой Оля и Маша проверяют свою собственную дружбу и комментируют слухи о себе: например, воровали ли они в магазине и вставляли ли импланты в интимные части тела.

Ранее «Скотч» сообщал, что известная украинская модель Даша Астафьева порадовала поклонников очередной порцией пикантных фото.

Знаменитость устроила фотосессию возле озера в сексуальном боди и чулках.