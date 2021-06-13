Ляля Фонарева сделала из Славы звезду. Экс-нардеп прокомментировал развод фронтмена «Океана Эльзы»

Разрыв звездной пары прокомментировал поэт Евгений Рыбчинский

Развод музыканта, певца Святослава Вакарчука и дизайнера Ляли Фонаревой прокомментировал поэт и экс-нардеп Евгений Рыбчинский. На своей странице в Facebook он рассказал о жизни звездной семьи.

«Знаю Славка и Лялю с середины 90-х. Но совсем из разных источников. Слава тогда только начинал свой творческий путь и цеплялся за любую возможность показаться в телевизоре, а Ляля была женой моего друга, известного стилиста Володи Тарасюка. Статус Славка тогда был довольно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом Мелораму и Территорию А. Кому-то повезло, а кому-то меньше, селяви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста. Когда Ляля ушла от Тарасюка к Вакарчуку многие просто пожали плечами, потому что тогда это был странный выбор. А для Славка это была едва ли не первая в жизни победа, по которой затем последовали и и популярность, и богатство, и влиятельность и все остальные», - говорится в посте.

Рыбчинский также поддержал Фонареву и отметил, что у нее есть достоинство.

«20 лет спустя Слава решил идти дальше и просил не судить строго. И никто не судит, разобраться бы в своих пенатах. Просто все когда-то заканчивается: молодость, красота, известность, здоровье, деньги, жизнь ... Но всегда следует оставаться Человеком. Просто хочется выразить респект Ляле, которая приложила все усилия, чтобы сделать из Славка звезду, отдала лучшие годы жизни, оставаясь вечно в тени его «звездности», и за 20 с лишним лет не вышла замуж и не спекулировала фамилией мужа как многие другие. Уверен, она и сейчас остается в тени. Поскольку у Ляли есть достоинство. А у Вакарчука - все остальное », - написал поэт.

Накануне известный украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сообщил, что расстался со своей гражданской женой Лялей Фонаревой. Пара разбежалась после более чем 20 лет «счастливого и насыщенного радостью жизни».

«Я очень редко пишу о личном, но этот пост именно такой. Пишу его, прежде всего, для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов и неудобств. Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись», - говорится в посте.

В то же время Вакарчук отметил, что причины развода - их с Лялей личное дело.

«Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все. Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достаточно счастливых моментов. Этим исчерпывающим постом я сообщил все, что считал достойным внимания. Из уважения к моему и Лялиному личному пространству, просил бы воздержаться всех от дополнительных вопросов и дискуссий по этому поводу. Надеюсь на ваше понимание и такт. Все будет хорошо», - написал Вакарчук.