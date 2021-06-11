Супермодель жестко раскритиковали за употребление алкоголя: «Ты же кормишь грудью!»

Звезда позволила себе алкоголь, несмотря на то, что является кормящей матерью

Звезда подиумов и глянца Эмили Ратаковски поделилась кадрами с празднования своего дня рождения. В день своего 30-летия Ратаковски похвасталась точеной фигурой. Звезда продемонстрировала подтянутый живот в черном мини-платье с лентами на груди. Позже Эмили сменила его на атласный наряд-бюстье, украшенный сияющим рисунком в морской тематике.

Актриса фильма «Исчезнувшая» опубликовала трогательные кадры с малышом. Эмили старается выбирать для сына модные образы, которые сочетаются с ее нарядами. Модель облачилась в откровенное бикини с цветочным принтом, прикрыла голову шляпкой и надела солнцезащитные очки. Ратаковски села на белые подушки, взяла в руки Сильвестра и приложила его к груди. Малыш в оранжевой панамке с дельфинами трогательно прижался к маме.

Многие поклонники артистки пришли к выводу, что она еще не созрела для материнства. Фанатов не впечатлил тот факт, что супермодели удалось вернуть стройность в кратчайшие сроки. Они обратили внимание на то, что Эмили позволяет себе пить алкоголь, несмотря на то, что кормит сына грудью. «Она выпила не один бокал», «Ребенок как аксессуар», «Она не кормит сына грудью! Почему пьет?», — высказались интернет-пользователи.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».