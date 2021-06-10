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    В Чехии скончалась звезда фильма «Три орешка для Золушки»

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    Чешская актриса Либуше Шафранкова - В Чехии скончалась звезда фильма «Три орешка для Золушки»

    Чешская актриса Либуше Шафранкова

    В 1973 году актриса снялась в фильме «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека

    В среду, 9 июня, умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, исполнявшая главную роль в фильме «Три орешка для Золушки». Ей было 68 лет.

    Об этом сообщает издание CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама. Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Точная причина смерти артистки не раскрывается.

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    Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и окончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте «Бабушка» по роману писательницы Божены Немцовой.

    В 1973 году она снялась в фильме «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. Шафранкова также снималась в таких лентах, как «Русалочка», «Праздник подснежников», «Принц и Вечерняя Звезда» и оскароносном «Коле» 1996 года выпуска.

    Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В Чехии скончалась звезда фильма «Три орешка для Золушки»