В Чехии скончалась звезда фильма «Три орешка для Золушки»

В 1973 году актриса снялась в фильме «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека

В среду, 9 июня, умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, исполнявшая главную роль в фильме «Три орешка для Золушки». Ей было 68 лет.

Об этом сообщает издание CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама. Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Точная причина смерти артистки не раскрывается.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, там же она и окончила театральное училище. Первый успех к ней пришел после съемок в ленте «Бабушка» по роману писательницы Божены Немцовой.

В 1973 году она снялась в фильме «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. Шафранкова также снималась в таких лентах, как «Русалочка», «Праздник подснежников», «Принц и Вечерняя Звезда» и оскароносном «Коле» 1996 года выпуска.

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