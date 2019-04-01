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    Жизнь

    Любящий папа: Энрике Иглесиас показал, как проводит время со своими детьми

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    Энрике Иглесиас - Любящий папа: Энрике Иглесиас показал, как проводит время со своими детьми
    Энрике Иглесиас
    instagram.com/enriqueiglesias

    Чем больше Энрике Иглесиас проводит время со своими малышами - годовалыми близнецами Николасом и Люси, тем больше сам становится ребенком

    Энрике Иглесиас нередко делится в соцсетях счастливыми моментами отцовства. Мы уже наблюдали, как заботливый папа учит детей всему, что знает сам: строить смешные гримасы, танцевать и качаться на качелях.

    Причем в роли этих самых качелей для Николаса и Люси Энрике нередко выступает сам. Но сегодня папа и дети, кажется, решили поменяться местами.

    В Instagram Энрике Иглесиас поделился новым видео с участием близнецов, где сам примерил роль ребенка. Для этого певец залез в детскую машину. Поместиться в крохотный внедорожник удалось с трудом, а вот набрать скорость вышло с легкостью - ведь сзади машину вместе с папой подталкивали Николас и Люси.

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    Typical Saturday

    Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

    Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017-го - у пары родились сын Николас и дочь Люси. 

    Джерело: Hello!

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