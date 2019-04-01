Любящий папа: Энрике Иглесиас показал, как проводит время со своими детьми



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Энрике Иглесиас instagram.com/enriqueiglesias

Чем больше Энрике Иглесиас проводит время со своими малышами - годовалыми близнецами Николасом и Люси, тем больше сам становится ребенком

Энрике Иглесиас нередко делится в соцсетях счастливыми моментами отцовства. Мы уже наблюдали, как заботливый папа учит детей всему, что знает сам: строить смешные гримасы, танцевать и качаться на качелях.

Причем в роли этих самых качелей для Николаса и Люси Энрике нередко выступает сам. Но сегодня папа и дети, кажется, решили поменяться местами.

В Instagram Энрике Иглесиас поделился новым видео с участием близнецов, где сам примерил роль ребенка. Для этого певец залез в детскую машину. Поместиться в крохотный внедорожник удалось с трудом, а вот набрать скорость вышло с легкостью - ведь сзади машину вместе с папой подталкивали Николас и Люси.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Typical Saturday Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 30 Мар 2019 в 1:47 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойни 16 декабря 2017-го - у пары родились сын Николас и дочь Люси.

Джерело: Hello!