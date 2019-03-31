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    Шоу-биз

    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына

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    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
    Супермодель Миранда Керр объявила о беременности через 10 месяцев после рождения сына
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    Топ-модель и Эван Шпигель начали встречаться четыре года назад

    35-летняя супермодель Миранда Керр беременна в третий раз. Австралийская модель ждет второго совместного ребенка от своего супруга, 28-летнего основателя SnapChat Эвана Шпигеля.

    Положение звезды подтвердил ее официальный представитель в интервью People. Он рассказал, что Миранда с мужем и двумя сыновьями с нетерпением ждут появления нового члена своей семьи.

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    Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться четыре года назад. В 2017 году они поженились, устроив тайное торжество для родных и друзей. В мае прошлого года супруги впервые стали родителями: Миранда родила сына Харта. От предыдущего брака с Орландо Блумом у модели есть восьмилетний сын Флинн.

     

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