Маколей Калкин празднует 40-летие. Как менялся актер год за годом (фото)



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Актер Маколей Калкин

Дебют на театральной сцене случился когда Маколею было всего 5 лет

Трудно поверить, что Кевину из фильма «Один дома» 26 августа исполняется 40 лет. После съемок в знаменитой комедии в 1990 году, популярность обрушилась на маленького, начинающего актера. Вспоминаем, как развивалась карьера кумира нашего детства.

Детство и семья

Маколей Калкин родился в августе 1980 года в Нью-Йорке. Родители, Патриция Брентрап и Кит Калкин, жили в фактическом браке. Маколей третий ребенок в семье, у него есть 4 брата и 2 сестры. Старшая сестра Дакота погибла в ДТП в 2004 году. Семья Маколея жила небогато в небольшой квартирке в Ист-Сайде.

Мать Патриция работала телефонисткой, а отец — церковным служащим. У детей было религиозное воспитание, поэтому их учили не зацикливаться на деньгах. Маколей Калкин был энергичным и любознательным ребенком. Родители и окружающие стали замечать творческий потенциал мальчика и знакомые посоветовали отдать его в театральную студию. Дебют на театральной сцене случился когда Маколею было всего 5 лет.

Талант мальчика заметили продюсеры и предложили съемки в рекламе. Учебу в Католической школе Святого Иосифа не удавалось совмещать с новым напряженным графиком актера. После 5 класса Маколей перевелся в Детскую Профессиональную школу для детей-актеров и музыкантов. В скором времени мальчику потребовался менеджер, который должен был помогать в организации съемок, им стал его отец. Однако хорошего в этом оказалось мало. Отец начинающего актера стал одержим большими гонорарами. Его запросы росли с каждым днем, он даже требовал, чтобы в фильмах обязательно снялись и остальные его дети. Такой подход стал губительным для карьеры Маколея — ему перестали предлагать роли. Это и разрушило семью и мать Маколея Патриция подала на развод.

Карьера в кино

Фильм «Дядюшка Бак» — первый полнометражный фильм в кинокарьере Маколея Калкина. Хотя фильм и не стал популярным, для Маколея он оказался счастливым билетом в будущее. На съемочной площадке на маленького актера обратил внимание режиссер Джон Хьюз и пригласил на съемки фильма «Один дома». Комедия стала настолько популярной, что побила все рекорды в прокате. Для Маколея роль принесла премию «Молодой актер» и номинацию на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая главная роль».

Сиквел фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» был так же хорошо принят зрителями, как первая часть. Гонорар Маколея за фильм составил почти 4.5 миллиона долларов. Параллельно со съемками в кино, Маколей снялся в музыкальных клипах самого Майкла Джексона. Маколей Калкин в фильме «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» Роль Кевина сделала Маколея Калкина знаменитым на весь мир, но в то же время оставила негативный след на будущей актерской карьере юноши. Следующие фильмы с участием актера «Наравне с отцом», «Щелкунчик», «Моя девочка» и «Повелитель страниц» зрители встретили не очень радушно, более того фильмы не окупили и половину затраченных средств.

Белой полосой в череде неудач стал триллер «Хороший сын», где Маколей Калкин сыграл со своим другом-актером Элайджой Вудом. Маколей Калкин и Элайджа Вуд Фильм «Богатенький Ричи» стал последним фильмом перед перерывом в карьере Маколея Калкина. Комедия вышла не очень удачной. На роль Ричи искали высоко мальчика, Маколей подошел по росту, но по возрасту он был старше своего киногероя — на момент съемок Калкину было 14 лет. Маколей Калкин в фильме «Богатенький Ричи» Спустя 10 лет перерыва, актер вернулся в кино, но ненадолго. Маколей сыграл в фильме «Клубная мания» и в романтической комедии «Секс на завтрак». В 2016 году Маколей Калкин стал лицом страховой компании «Compare the Market». В 2017 актер предстал в образе легендарного музыканта Курта Кобейна, распятого на кресте, в клипе на песню «Total Entertainment Forever» певца Джоша Тилмана. В том же году присоединился к актерскому составу фильма «Changeland». Сейчас актер снимает собственное шоу под названием «Bunny Ears». Маколей Калкин на шоу Джо Рогана

Музыкальная карьера

В 2012 году Маколей Калкин со своими друзьями создали пародийную группу «The Pizza Underground». Исполнителей вдохновила рок-группа «The Velvet Underground», они переделывали их лирический текст на свои стихи о пицце. В 2014 году группа отправилась в тур, но в клубе «Рок-Сити» творчество музыкантов не оценили и забросали их пивными банками. Группа просуществовала 2 года, а в 2016 году окончательно распалась. После этого Маколей Калкин не оставил музыку и периодически выступает как диджей.

Личная жизнь

После съемок в клипе Майкла Джексона актер и музыкант стали хорошими друзьями. Более того, Маколей даже крестил двоих детей Майкла Джексона. Маколей Калкин и Майкл Джексон В школе для детей-актеров Маколей познакомился с Рэйчел Майнер. После окончания школы, в возрасте 17 лет, Рэйчел и Маколей поженились. К сожалению, молодые супруги оказались не готовы ко взрослой семейной жизни и вскоре пара перестала жить вместе. В 2002 году Рэйчел и Маколей подали на развод. Маколей Калкин и Рэйчел Майнер Уже в мае того же 2002 года Маколей нашел новую возлюбленную.

Ею стала голливудская актриса Мила Кунис. Они были вместе целых 8 лет, но в 2011 году официально разошлись. По словам пары, их расставание было обоюдным решением и они остаются друзьями. Маколей Калкин и Мила Кунис Фанаты и СМИ не поверили в дружбу между бывшими влюбленными. Сомнения подкрепили слухи о неудачном суициде Маколея Калкина.

Маколей Калкин и Мила Кунис

По словам, актер наглотался таблеток из-за депрессии, связанной с расставанием с Милой Кунис. СМИ раздули из этого настоящий скандал и выставили Маколея наркозависимым. Это заявление Маколей так и не подтвердил. В 2013 году Маколей признался, что выкуривает 2 пачки сигарет в день, но других вредных привычек у него нет. В 2017 году актер начал встречаться с коллегой по фильму «Changeland» Брендой Сонг. В одном из интервью Маколей даже признался, что хочет иметь детей и они с Брендой уже планируют семью. Маколей Калкин и Бренда Сонг на вечеринке с друзьями

Фильмография

1989 — Дядюшка Бак

1990 — Один дома

1991 — Моя девочка

1992 — Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке

1993 — Хороший сын

1994 — Наравне с отцом

1994 — Богатенький Ричи

1994 — Повелитель страниц

2003 — Клубная мания

2007 — Секс на завтрак

2011 — Неправильный ферарри

2015 — Аладдин Адама Грина

2017 — Changeland