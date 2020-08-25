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    Жизнь

    Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует

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    Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует

    Собрали для вас добрые и поучительные истории, которые гарантированно поднимут вам настроение

    Лето подходит к концу, ученые предупреждают о второй волне коронавирусной инфекции — и это лишь малая часть событий, которые портят людям настроение в данный момент. Мы считаем, что иногда нужно разгружать мозг и отвлекаться от негатива, фокусируясь на хорошем и светлом. Именно поэтому мы собрали для вас добрые и поучительные истории, которые гарантированно поднимут вам настроение!

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    6-летний Бриджер Уолкер, спасший свою сестру от нападения собаки, получил почетный пояс от президента WBC (Всемирного боксерского совета).
    Все мы разные, но все мы одинаковые.
    Отец выбрил себе часть волос и нарисовал шрам, как у дочери, чтобы она не чувствовала себя некрасивой.
    Мальчик делает бантики для собак из приюта и помогает им найти хозяев.
    «Давай я буду твоим мизинцем».
    Из-за закрытых на время пандемии школ эта женщина превратила свою машину в «мобильный класс». Она преподает по два часа в день для детей-аутистов и тех, кто не может позволить себе домашнее обучение.
    Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует
    Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует
    Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует

     «Давай я буду твоим мизинцем», «Моя любимая фотография в интернете»,  «После просмотра «Истории игрушек» моя племянница кричит: «Я ухожу!» А затем заглядывает в комнату вот так», «Моя 90-летняя соседка не могла выгуливать свою собаку, поэтому я решил помочь ей в этом. Горжусь прогрессом этого хорошего мальчика»? - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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