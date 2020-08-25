Подборка трогательных фото, которые доказывают, что добро существует



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас добрые и поучительные истории, которые гарантированно поднимут вам настроение

Лето подходит к концу, ученые предупреждают о второй волне коронавирусной инфекции — и это лишь малая часть событий, которые портят людям настроение в данный момент. Мы считаем, что иногда нужно разгружать мозг и отвлекаться от негатива, фокусируясь на хорошем и светлом. Именно поэтому мы собрали для вас добрые и поучительные истории, которые гарантированно поднимут вам настроение!

«Давай я буду твоим мизинцем», «Моя любимая фотография в интернете», «После просмотра «Истории игрушек» моя племянница кричит: «Я ухожу!» А затем заглядывает в комнату вот так», «Моя 90-летняя соседка не могла выгуливать свою собаку, поэтому я решил помочь ей в этом. Горжусь прогрессом этого хорошего мальчика»? - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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