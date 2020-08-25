Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в детстве насилии



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Актриса Пэрис Хилтон

Все началось с того, что строгие родители Пэрис отправили ее доучиваться в интернате

Актриса Пэрис Хилтон — не та, кем вы ее считаете. Об этом заявила сама светская львица, решив, что пришло время показать, кто скрывается за образом избалованной блондинки. 39-летняя Хилтон обещает быть собой в документальном фильме «Это Пэрис», часть которого посвящена ее травмирующему опыту, полученному во время учебы в интернате. Там наследницу многомиллионного состояния били, унижали и держали в страхе.

Все началось с того, что строгие родители Пэрис, устав от ее дерзости, побегов и плохого поведения в 90-х, отправили ее доучиваться в интернате. Как оказалось, школьная программа там интересовала учителей меньше, чем послушание, которого добивались суровыми способами: детей оскорбляли, били и душили. Бывшие одноклассники Хилтон подтверждают ее слова: их заставляли пить таблетки и связывали в качестве наказания.

«Они говорили ужасные вещи, постоянно нас унижали. Думаю, такова была их цель — сломать нас. Они применяли и физическое насилие. Хотели запугать детей, чтобы мы боялись им перечить»

Сбежать оттуда было невозможно, а за попытки побега ребенка запирали в одиночестве на целый день. Родители не верили жалобам Пэрис, поскольку при них администрация вела себя прилично и уверяла, что это детские выдумки. Больше обратиться было не к кому — телефоны у учеников забирали.

«У меня были панические атаки, я плакала каждый день. Я чувствовала себя пленницей и ненавидела свою жизнь»

Когда Пэрис исполнилось 18, она вернулась домой и больше не говорила о своем опыте, поскольку слишком его стыдилась и хотела скорее забыть. Однако с возрастом поняла, что тащит этот груз всю жизнь и пора от него избавиться.

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