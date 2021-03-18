Маму Меган Маркл ужаснул запрет королевской семьи для герцогини

39-летняя Меган Маркл прожила при дворе всего два года

По мнению 64-летней Дории Рэгланд, все это время дочь находилась в «золотой клетке»

После свадьбы бывшая актриса и принц Гарри переехали в коттедж Фрогмор, расположенный по соседству с Виндзорским замком. Дом, подаренный Елизаветой II, стал для Меган местом заточения летом 2019 года. Тогда сообщалось, что герцогиня Сассекская изолировалась от внешнего мира по собственной воли.

Однако сегодня появились новые интригующие подробности жизни Маркл в роли действующего члена королевской семьи. Оказалось, что Дория навещала дочь тем летом. Мама хотела развеять Меган прогулкой за кофе в город. Однако дворец запретил жене Гарри выходить на публику.

«Изолированное существование дочери беспокоило Дорию. Она приехала к Меган в Фрогмор-хаус летом и была поражена тому, что ни ей, ни герцогине не разрешили выйти в Виндзор за кофе. Тогда Дория с ужасом сказала дочери: "Ты взаперти"», — сообщил биограф Маркл в статье для Harper's Bazaar.

После скандального интервью бывшая актриса и ее муж окончательно перестали отождествлять себя с «Фирмой» (так британцы называют членов королевской семьи, — прим. редакции). Супруги поменяли логотип своего фонда Archewell. Раньше они использовали монограмму из первых букв своих имен, расположенную под короной.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.