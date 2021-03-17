Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)

Звезда попозировала, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета

Американская трансгендерная модель азиатского происхождения Лейна Блум впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

Известно, что новый выпуск Sports Illustrated поступит в продажу в июле, однако в марте редакторы начали раскрывать в соцсети имена моделей, которые появятся на страницах номера. Так, 27-летняя Блум попозировала, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе. На ней также золотые украшения: браслеты, чокер и серьги-кольца.

«Присутствие Лейлы в качестве первой чернокожей женщины-трансгендера в нашем журнале является результатом ее преданности своему делу. Она олицетворяет право каждого человека любить себя настоящего и быть тем, кем он хочет быть. Мы понимаем, как история Лейлы может вдохновить других», — гласит подпись к посту.

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