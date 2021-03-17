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    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)

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    Американская трансгендерная модель азиатского происхождения Лейна Блум - Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)

    Американская трансгендерная модель азиатского происхождения Лейна Блум

    Фото: @si_swimsuit

    Звезда попозировала, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета

    Американская трансгендерная модель азиатского происхождения Лейна Блум впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

    Известно, что новый выпуск Sports Illustrated поступит в продажу в июле, однако в марте редакторы начали раскрывать в соцсети имена моделей, которые появятся на страницах номера. Так, 27-летняя Блум попозировала, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе. На ней также золотые украшения: браслеты, чокер и серьги-кольца.

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    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Фото: @si_swimsuit

    «Присутствие Лейлы в качестве первой чернокожей женщины-трансгендера в нашем журнале является результатом ее преданности своему делу. Она олицетворяет право каждого человека любить себя настоящего и быть тем, кем он хочет быть. Мы понимаем, как история Лейлы может вдохновить других», — гласит подпись к посту.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

    Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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