Вдохновлялась Меланией Трамп. Рэпершу обвинили в развратном выступлении (фото)

Прокомментировали перформанс мамочки рэпа даже политики

На минувшей церемонии вручения премии «Грэмми» было не так уж много скандалов, однако BTS и Карди Би все же подарили любителям побомбить в комментариях благодатную почву. Сначала корейский коллектив, прилетевший в Штаты из Кореи, пролетел мимо всех номинаций. Кейпоперы тут же объявили музыкальный джихад западной индустрии и руководству премии. Затем многих очень оскорбило выступление Карди Би и Megan Thee Stallion со своим огненным хитом WAP, который и раньше-то был на грани легкой эротики и жесткого порно. На «Грэмми» же барышни оторвались по полной, шокировав публику имитированием сцены лесбийского секса в откровенных нарядах.

Первыми, кто, оправившись от такой сексуальной революции на главной музыкальной премии, раскритиковал выступление Карди и Меган, стали журналисты телеканала FOX, которые назвали номер пошлым и отвратительным. Затем подключились проснувшиеся после тихого часа консерваторы и аналитики, которые и вовсе назвали WAP антиамериканской песней, которая расшатывает оставшиеся скрепы нравственности и морали. На все это Би реагировала, как обычно, с иронией, заявив лишь, что благодарна хейтерам, которые сделали для выступления отличное промо.

Прокомментировали перформанс мамочки рэпа даже политики. «То, что мы видели вчера вечером, было сценой лесбийского секса, имитируемой на телевидении. Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов», — заявила известная в США консервативная публицистка и политолог Кэндис Оуэнс. Карди не смогла стоять в стороне (еще бы!) и ввязалась с оппонентом в жаркий спор в Твиттере. В ходе конфликта Би заявила, что не понимает, о каких американских устоях вообще говорит Кэнди, если, нападая на нее, сама же нарушает главный принцип — свободу. Кроме того, она заявила, что в своем творчестве и при создании номера к «Грэмми» вдохновлялась бывшей первой леди США Меланией Трамп.

«Я одержима ей как своим кумиром. Она показала мне, что я могу голой исполнять WAP и в один прекрасный день стать первой леди... Подождите, так только белые женщины могут оголяться и показывать свою сексуальность, развиваясь к своим 30, а я не могу? Вау, Америка так несправедлива. Думала, что это земля свободы», - Карди Би.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото малышей, которые случайно родились старичками.

Пользователи Сети даже создали отдельную тему на Reddit. Теперь в Old Babies хранятся тысячи фотографий малышей, которые по какому-то стечению обстоятельств родились похожими на пенсионеров. В подборке — 15 самых смешных фото.