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    Прикрыла грудь креветками. Снежана Бабкина показала, как отдыхает в бане (фото)

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    Актриса Снежана Бабкина - Прикрыла грудь креветками. Снежана Бабкина показала, как отдыхает в бане (фото)
    Актриса Снежана Бабкина
    instagram.com/snezhana_babkina/

    Поклонники осыпали актрису комплиментами

    Актриса Снежана Бабкина, недавно опубликовавшая фото своей семьи в коридорах Октябрьского дворца, показала снимок из бани.

    Молодая женщина держит в руках два ведра вареных раков и еще полная тарелка стоит перед ней на столе. Артистка закрыла глаза от предвкушения любимого блюда.

    «Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовольствия зашкаливает!!! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья!!!», -подписала фото Бабкина.

    instagram.com/snezhana_babkina/
    instagram.com/snezhana_babkina/

    Поклонники осыпали актрису комплиментами, а муж Сергей Бабкин с восхищением заявил, что такую картину хочет себе домой в гостиную.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости Сергей Бабкин певица шоу-бизнес
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