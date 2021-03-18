Прикрыла грудь креветками. Снежана Бабкина показала, как отдыхает в бане (фото)

Поклонники осыпали актрису комплиментами

Актриса Снежана Бабкина, недавно опубликовавшая фото своей семьи в коридорах Октябрьского дворца, показала снимок из бани.

Молодая женщина держит в руках два ведра вареных раков и еще полная тарелка стоит перед ней на столе. Артистка закрыла глаза от предвкушения любимого блюда.

«Коротко о моем сегодняшнем дне! Уровень удовольствия зашкаливает!!! Люблю вам это говорить — идите в баню, друзья!!!», -подписала фото Бабкина.

instagram.com/snezhana_babkina/

Поклонники осыпали актрису комплиментами, а муж Сергей Бабкин с восхищением заявил, что такую картину хочет себе домой в гостиную.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.