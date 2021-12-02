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    Маричка Падалко впервые за 10 лет отдохнула в Египте (фото)

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    Маричка Падалко вместе с детьми - Маричка Падалко впервые за 10 лет отдохнула в Египте (фото)
    Маричка Падалко вместе с детьми
    instagram.com/marichkapadalko

    Звезда показала яркие фото

    Известная украинская телеведущая Маричка Падалко вместе с мужем Егором Соболевым и тремя детьми – Михаилом, Марией и Екатериной – встретили зиму в теплых краях.

    Семья устремилась отдыхать в Египет. Фото и впечатлениями Падалко поделилась в Instagram.

    «Впервые за 10 лет мы выбрались впятером в заграничный отпуск. По разным причинам у нас не получалось осуществить этот план длительное время. И мы решили, что если в конце концов не решимся, то дождемся, что уже дети совсем вырастут и будут путешествовать без нас», – поделилась 45-летняя Маричка.

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    Маричка Падалко впервые за 10 лет отдохнула в Египте (фото)
    Маричка Падалко впервые за 10 лет отдохнула в Египте (фото)
    instagram.com/marichkapadalko

    Ранее украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу.

    «Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет», – призналась певица.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес семья
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    Маричка Падалко впервые за 10 лет отдохнула в Египте (фото)