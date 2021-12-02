Украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу

Звезда воспитывает восьмилетнего сына

Знаменитая украинская певица Katya Chilly в интервью каналу Live, призналась, что ни она, ни ее сын не едят мясо, рыбу, яйца и дрожжевые продукты.

«Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет», – призналась певица.

Она призналась, что ее восьмилетний сын Святозар тоже с самого начала не ест эти продукты.

«Мой сын ни разу не болел. Ему восемь лет», – подчеркнула Katya Chilly.

Напомним, Katya Chilly (Катерина Боголюбова) в 2013 году впервые стала мамой – известно, что отцом ребенка является ее бывший муж, музыкант Алексей Боголюбов. Они расстались сразу после рождения ребенка. Певица после развода оставила его фамилию.

Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».