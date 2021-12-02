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    Украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу

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    Katya Chilly вместе с сыном - Украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу
    Katya Chilly вместе с сыном
    facebook.com/katyachilly

    Звезда воспитывает восьмилетнего сына

    Знаменитая украинская певица Katya Chilly в интервью каналу Live, призналась, что ни она, ни ее сын не едят мясо, рыбу, яйца и дрожжевые продукты.

    «Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет», – призналась певица.

    Она призналась, что ее восьмилетний сын Святозар тоже с самого начала не ест эти продукты.

    «Мой сын ни разу не болел. Ему восемь лет», – подчеркнула Katya Chilly.

    Напомним, Katya Chilly (Катерина Боголюбова) в 2013 году впервые стала мамой – известно, что отцом ребенка является ее бывший муж, музыкант Алексей Боголюбов. Они расстались сразу после рождения ребенка. Певица после развода оставила его фамилию.

    Ранее диетологи рассказали, как похудеть без усилий и ограничений.

    Специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак. «Сочетая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, – утверждает она. – К примеру, если едите какой-нибудь фрукт вроде банана, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла».

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу