Пока Болудин оправдывается за смерть украинки, его дочь позирует в образе соблазнительной библиотекарши (фото)

Модель позировала в одном нижнем белье

Дочь голливудской пары Алека Болдуина и Ким Бейсингер, популярная американская модель Айрленд Болдуин в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором запечатлена в пудровом нижнем белье. 26-летняя модель позирует лежа.

Образ Болдуин на фото дополнили очки.

«Обслужу вас в качестве школьного библиотекаря», – подписала она публикацию.

instagram.com/irelandbasingerbaldwin/

«Думаю, пора обновить мой библиотечный абонемент», «Черт, это горячо», «Это самый великолепный библиотекарь из всех, что я видел», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее Алек Болдуин заявил, что он «понятия не имел», как настоящий шар попал на съемочную площадку его фильма «Ржавчина».

Актер заверил, что не нажал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Гатчинс.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

По показаниям раненного режиссера Джоэла Соуза, инцидент произошел во время репетиций к сцене в церкви. Болдуин сидел на скамье и тренировался в вытаскивании пистолета. Соуза отметил, что смотрел через плечо Галины Хатчинс, когда услышал звук выстрела. Хатчинс сделала шаг назад и схватилась за живот, окружающие сотрудники помогли ей лечь на пол. Другой участник съемок вспомнил, как Хатчинс сказала, что не чувствует ног.