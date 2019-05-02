Намечается роман? Леся Никитюк очаровала Крейга Девида в аэропорту



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Леся Никитюк и Крейг Девид

Известная украинская телеведущая встретила в аэропорту известного британского исполнителя и... не узнала его

Приключение – второе имя ведущей «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» Леси Никитюк. Они преследуют девушку буквально всюду. Вот и по дороге на футбольный матч «Сельта»–«Барселона» с Лесей Никитюк приключилась забавная история.

«Я летела на матч в небольшой испанский городок Виго, – рассказала ведущая Нового канала. – Дорога непростая, несколько пересадок. Первая – в парижском аэропорту Шарль де Голь. И вот сижу я там в лаунже, ем редисочку. Тут ко мне подходит смуглый человек. И говорит: «Около вас свободно?» Я: «Да». И к нему все начинают подходить фотографироваться. Я понимаю, что это точно какая-то знаменитость. Но кто – понятия не имею. Может, думаю, брат репера Дрейка? И фоткаюсь с ним на всякий случай. Выставляю сториз, а подписать же его как-то надо. И я, хрустя редиской, ненавязчиво спрашиваю: «А вы не подскажете свой профиль в Instagram?» Он показывает, а там – официальная страница Крейга Девида. Я говорю: «Ой, я вас отмечу».

Леся Никитюк мигом очаровала британского певца. Они даже записали совместное видео, в котором Крейг Девид рассказывает, что по дороге в Амстердам встретил прекрасную и известную украинку и передает привет всем подписчикам.

«Пока мы болтали, у меня редиска упала, – вспоминает Леди Ле. – Так он сразу же поднял! Я сказала: «Спасибо, но доедать уже не буду». В общем, отлично пообщались. Крейг оказался не просто обалденным артистом, но и обалденным человеком. Простой темнокожий парень. Крейг Девид и Леди Ле – встреча года».

Подписчики в Instagram Леси Никитюк тут же принялись поздравлять ведущую Нового канала. Причем половина уверена – Крейг не просто так подошел к блондинке.

«Лесь, ну честно, это он тебя узнал и попросил совместное фото! Хорошо, что ты не зазналась, и не отказала фану!» – комментирует народ

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Кстати, Крейг Девид, как приличный мужчина, сразу после опубликованных совместных сториз написал Лесе Никитюк в директ. И прислал сердечко.