Машины, квартиры и бизнес: Стало известно, что получат наследники Кобзона



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Иосиф Кобзон

2 сентября прошли похороны Иосифа Кобзона

На протяжении почти 15 лет певец боролся с раком, а последние несколько недель был в коме, из которой так и не вышел…

На наследство Кобзона претендуют: жена Нинель, сын Андрей, дочь Наталья и десять внуков. Мы решили выяснить, какое имущество получат родные артиста.

А претендовать есть на что.

При жизни Кобзон несколько раз официально декларировал свои доходы. Больше всего он заработал в 2015 году - почти $1,5 млн. Тогда же певец заявил, что владеет пятью квартирами в Москве, пятью земельными участками и тремя жилыми помещениями. Например, певцу принадлежат два гектара земли в одном из подмосковных поселков. На этой территории было построено несколько домов. Кобзон также приобрел двухэтажный пентхаус площадью 671 кв. м, который находится в центре Москвы.

В собственности певца есть несколько автомобилей таких марок, как Maybach и Rolls-Royce. Стоимость каждой - от 200 до 400 тысяч долларов.

Все наследство певца оценивается не менее чем в $15 млн.

Кобзон стал бизнесменом еще в советские годы, в конце 1980-х. Певец стал вице-президентом ассоциации, которая занималась розничной торговлей, недвижимостью, банками. А в 1990-м он основал холдинг, деятельностью которого был экспорт нефтепродуктов и металлов. Через три года Кобзон стал президентом российско-израильской фармацевтической компании.

Как долго певец управлял предприятиями, точно неизвестно. Возможно, на часть денег от этих компаний смогут претендовать и родственники артиста.

Информация о том, что Иосиф Кобзон является совладельцем восьми гектаров земли на берегу Днепра (район Осокорки в Киеве), появилась еще в конце 2015-го. Как оказалось, 15 лет назад территория была отдана в аренду для создания международного творческого центра экс-депутату, аккордеонисту Яну Табачнику. А он предложил Кобзону стать одним из совладельцев территории. По словам Табачника, аренда участка ему обошлась в 300 тысяч гривен (на то время - около $80 тыс.).

А три года назад на пляже началось строительство - там должны были появиться отель, концертный зал и другие здания. Но разгорелся скандал, так как местные активисты были против. Дело расследовала Генпрокуратура, и в феврале 2017 года Киевсовет расторг договор аренды земельного участка с бизнесменами

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Джерело: Комсомольска Правда в Украине