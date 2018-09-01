Захарченка поховають в один день з його кумиром Кобзоном



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Ватажка бойовиків Олександра Захарченка поховають в один день з його кумиром Йосипом Кобзоном

Похорон і прощання з Захарченком плануються на 2 вересня

Так званий тимчасово виконуючий обов'язки ватажка «Донецької народної республіки» («ДНР») Дмитро Трапезников заявив, що загиблий ватажок «ДНР» Олександр Захарченко буде похований 2 вересня.

«Похорон і прощання плануються на 2 вересня», - сказав Трапезников.

Він зазначив, що прощальна панахида почнеться о 9.00 в місцевому театрі опери та балету.

Раніше повідомлялося, що в «ДНР» оголосили триденний траур після загибелі Захарченко. Зазначалося, що він буде йти перші три дні вересня. Даний траур перетинається з трауром по радянському і російському естрадному співакові Йосипу Кобзону - він повинен закінчитися 3 вересня.

Церемонія прощання з Кобзоном почнеться в концертному залі імені П.І. Чайковського 2 вересня в 8.00.

Похорон почнуться о 14:00 на Востряковському кладовищі.

Варто зазначити, що Захарченка вбили на поминках російського естрадного співака і українофоба Йосипа Кобзона.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка відбуваються масові затримання людей.

Так звані спецслужби незаконних збройних формувань «ДНР» масово затримують людей просто на вулицях, за останні півтори години надійшло вісім повідомлень. Арешти відбуваються по всьому місту, затримання вже були на бульварі Пушкіна, вулиці Артема, Комсомольському проспекті, площі Леніна, районі Драматичного театру, проспекті Гурова, Університетській

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойовиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.