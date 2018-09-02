Борису Мойсеєву стало погано на похоронах Кобзона



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Мойсеєв на похоронах Кобзона

Співак приїхав на прощання з Кобзоном в зал Чайковського

Співакові Борису Мойсеєву стало погано на похоронах Йосипа Кобзона, які пройшли на Востряковському кладовищі в Москві. Про це пишуть російські ЗМІ.

Моїсеєв переніс інсульт, також він страждає від онкології. Співак приїхав на прощання з Кобзоном в зал Чайковського - всередину його провели під руки помічники. Однак потім, проводжаючи труну з тілом Кобзона, Моїсеєв знайшов в собі сили йти самостійно. Але через деякий час його відвели до закінчення похорону, знову підтримуючи під руки.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що у Москві на 81-му році життя помер відомий радянський і російський співак Йосип Кобзон.

Як відомо, Кобзон народився в Україні і мав звання Народного артиста України. Артист підтримував російську агресію в Україні і співав на непідконтрольних територіях.

Кобзону був заборонений в'їзд до Латвії і України (з 2014 року), а також на територію Європейського союзу (з 2015 року).