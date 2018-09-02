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    У світі

    Борису Мойсеєву стало погано на похоронах Кобзона

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    Мойсеєв на похоронах Кобзона - Борису Мойсеєву стало погано на похоронах Кобзона
    Мойсеєв на похоронах Кобзона

    Співак приїхав на прощання з Кобзоном в зал Чайковського

    Співакові Борису Мойсеєву стало погано на похоронах Йосипа Кобзона, які пройшли на Востряковському кладовищі в Москві. Про це пишуть російські ЗМІ.

    Моїсеєв переніс інсульт, також він страждає від онкології. Співак приїхав на прощання з Кобзоном в зал Чайковського - всередину його провели під руки помічники. Однак потім, проводжаючи труну з тілом Кобзона, Моїсеєв знайшов в собі сили йти самостійно. Але через деякий час його відвели до закінчення похорону, знову підтримуючи під руки.

    Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що у Москві на 81-му році життя помер відомий радянський і російський співак Йосип Кобзон.

    Як відомо, Кобзон народився в Україні і мав звання Народного артиста України. Артист підтримував російську агресію в Україні і співав на непідконтрольних територіях.

    Кобзону був заборонений в'їзд до Латвії і України (з 2014 року), а також на територію Європейського союзу (з 2015 року).

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