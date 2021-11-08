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    Мать Илона Маска носит платье от украинского дизайнера (видео)

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    Средняя стоимость платьев от Yuliya Magdych составляет 15&ndash;20 тыс. грн. Фото скриншот видео - Мать Илона Маска носит платье от украинского дизайнера (видео)

    Средняя стоимость платьев от Yuliya Magdych составляет 15–20 тыс. грн.

    Фото скриншот видео

    В украинской вышиванке Мэй Маск пришла на светское мероприятие в Дохе

    Мэй Маск, 73-летняя мать американского миллиардера и главы компании Tesla Илона Маска, появилась на публике в платье с вышивкой украинской дизайнерки Юлии Магдич. Соответствующие фото опубликовала сама дизайнер платья Юлия Магдич в Instagram.

    В украинской вышиванке Мэй Маск пришла на светское мероприятие в Дохе (Катар).

    Белое платье украшено синим бисером. Свой роскошный образ Мэй Маск дополнила позолоченными массивными серьгами, красной сумочкой с металлическими вставками и серебряными босоножками.

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    Публикация от Made of loveworldwide (@yuliya_magdych)

    Кстати, средняя стоимость платьев от Yuliya Magdych составляет 15–20 тыс. грн.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мать Илона Маска носит платье от украинского дизайнера (видео)