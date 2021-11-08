Мать Илона Маска носит платье от украинского дизайнера (видео)

В украинской вышиванке Мэй Маск пришла на светское мероприятие в Дохе

Мэй Маск, 73-летняя мать американского миллиардера и главы компании Tesla Илона Маска, появилась на публике в платье с вышивкой украинской дизайнерки Юлии Магдич. Соответствующие фото опубликовала сама дизайнер платья Юлия Магдич в Instagram.

В украинской вышиванке Мэй Маск пришла на светское мероприятие в Дохе (Катар).

Белое платье украшено синим бисером. Свой роскошный образ Мэй Маск дополнила позолоченными массивными серьгами, красной сумочкой с металлическими вставками и серебряными босоножками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of loveworldwide (@yuliya_magdych)

Кстати, средняя стоимость платьев от Yuliya Magdych составляет 15–20 тыс. грн.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.