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    Оля Полякова материла людей на концерте, забыв выключить микрофон

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    Певица Оля Полякова - Оля Полякова материла людей на концерте, забыв выключить микрофон
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка рассказала о неприятном конфузе, который с ней когда-то приключился

    Знаменитая украинская певица Оля Полякова в программе «Светская жизнь» вспомнила одну курьезную ситуацию, которая произошла на одном из ее концертов.

    Однажды, артистка забыла выключить микрофон, когда зашла за кулисы. А это было ее первое шоу, и она сильно волновалась.

    «Я уже сейчас не кричу. Но когда у нас было первое шоу, то это был ад. Я зашла за кулисы и ору на всех, маты гну, а микрофон то работает. И все прибегают и говорят: «Сделайте что-то, заберите у нее микрофон!». Сейчас у меня есть специальный человек, я отдают ему микрофон, и иду материться, чтобы меня никто не слушал», — вспомнила Оля.

    Кроме этого, звезда также рассказала, куда девает свои концертные наряды. Муж ей подарил три года назад офис, где она хранит их. Впрочем, исполнительница готовит новое шоу, потому признается, что помещение уже мало.

    «Мы поняли, что нам 70 метров мало. Нам нужно расширяться: или мужа просить, или самой что-то думать. Потому что следующее шоу… Я же должна переплюнуть сама себя», — добавила Оля.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Оля Полякова материла людей на концерте, забыв выключить микрофон