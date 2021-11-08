Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)

Артист в этом году переболел коронавирусом

Легендарный украинский певец Павел Зибров в этом году перенес тяжелую форму Covid-19. Об этом только сейчас в программе «Светская жизнь» рассказала супруга артиста. Семья не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом.

«Павел болел очень тяжело. Он был и на кислороде, и был в больнице. Были очень тяжелые дни. Мы никому об этом не говорили. Я тогда сказала Диане, что никто не должен знать, что отец так болеет. Она вела его Instagram, она вела его Facebook. Он здоров! Потому что кто-то пожалеет, а кто-то скажет – так ему и надо», — со слезами на глазах рассказала женщина.

К счастью, артист смог побороть болезнь. Сейчас он прекрасно чувствует себя, а жена и дочь поддерживают его.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.