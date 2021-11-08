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    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)

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    Павло Зибров вместе с женой - Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров вместе с женой
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    Артист в этом году переболел коронавирусом

    Легендарный украинский певец Павел Зибров в этом году перенес тяжелую форму Covid-19. Об этом только сейчас в программе «Светская жизнь» рассказала супруга артиста. Семья не хотела, чтобы кто-нибудь знал об этом.

    «Павел болел очень тяжело. Он был и на кислороде, и был в больнице. Были очень тяжелые дни. Мы никому об этом не говорили. Я тогда сказала Диане, что никто не должен знать, что отец так болеет. Она вела его Instagram, она вела его Facebook. Он здоров! Потому что кто-то пожалеет, а кто-то скажет – так ему и надо», — со слезами на глазах рассказала женщина.

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    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)
    instagram.com/pavlo_zibrov/

    К счастью, артист смог побороть болезнь. Сейчас он прекрасно чувствует себя, а жена и дочь поддерживают его.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Павел Зибров
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    Павло Зибров перенес тяжелую форму коронавируса (видео)