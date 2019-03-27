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    Жизнь

    Муж Елизаветы II сменил автомобиль на повозку

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    Принц Филипп&nbsp; - Муж Елизаветы II сменил автомобиль на повозку
    Принц Филипп 
    sputnik.by

    Папарацци «поймали» 97-летнего принца Филиппа во время прогулки близ королевской резиденции в Сандрингеме

    Для осмотра живописных мест он выбрал не самый быстрый, но безопасный способ передвижения.

    Ранним утром герцог Эдинбургский прокатился на повозке: причем он лично управлял четверкой лошадей. Монарха сопровождали две помощницы — все же почтенный возраст принца к этому обязывает.

    Ранее супруг Елизаветы II добровольно отдал свои водительские права. Причиной такого решения стал инцидент, случившийся в январе: монарх стал виновником серьезного ДТП, в котором пострадали несколько женщин. Сам Филипп остался невредим.


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    В ноябре прошлого года Елизавета II и принц Филипп отметили 71-ю годовщину со дня свадьбы. Они впервые встретились в 1934 году на свадьбе знакомых. Их отношения начались через пять лет после знакомства. Один королевский биограф отмечает, это была любовь с первого взгляда! 9 июля 1947 году пара объявила о помолвке. Уже через четыре месяца состоялась свадьба влюбленных в Вестминстерском аббатстве.

    Джерело: graziamagazine.ru

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