Меган Маркл не позволят стать голливудской звездой при королевском дворе - британский эксперт



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Меган Маркл

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Известная британская писательница, колумнист и эксперт по королевской семье Анна Пастернак оценила поведение 37-летней Меган Маркл.

По оценкам эксперта, Маркл стремится крепче обосноваться в новом для себя амплуа и незнакомой жизни при дворе и занять там лидирующие позиции. У нее колоссальные амбиции. Однако Пастернак уверена, что Меган не позволят стать голливудской звездой в королевской семье.

Королева Елизавета II сохраняет бодрость духа и удивительную проницательность. Со свойственной ей мудростью она не вмешивается в положение дел, понимая, что любой новый представитель семейства будет вызывать интерес. Принц Гарри долгое время считался самым завидным женихом Великобритании, и к его личной жизни прикованы взоры миллионов. Однако постепенно интерес будет угасать, Меган не сможет долго оставаться в центре внимания.

Спустя некоторое время после рождения ребенка от нее потребуют совсем другого поведения, присущего представителю монаршей семьи. «Она не понимает, что не может быть первой звездой на этой глобальной сцене. Главные роли здесь продолжат играть королева, принц Чарльз, затем принц Уильям и Кейт Миддлтон», - заявила писательница.