Муж оплатил операции для своей жены, чтобы она стала похожа на надувную Барби

Блондинка собирается сделать еще несколько пластических операций

Когда Чарли Филлипс из Кембриджшира, Англия, было 17 лет, она перенесла 14-часовую операцию, чтобы исправить сколиоз. После девушка сильно похудела и была абсолютно недовольна своей внешностью. Но назло всему решила стать самой красивой — с помощью пластических хирургов.

«Я была очень недовольна своей внешностью, она меня сильно расстраивала. Я стирала косметику и плакала. Я боялась купить бикини и поехать в отпуск».

В качестве идеала и источника вдохновения Чарли выбрала куклу Барби. И ради того чтобы стать на нее похожей, дважды увеличила грудь, сделала больше губы и изменила форму скул и подбородка, пишет The Sun. Также девушка носила брекеты, перекрасила волосы, сделала татуаж и стала ходить в спортзал.

Во всех начинаниях Чарли поддерживал ее муж Росс, который без ума от ее новой внешности. Парень оплачивал все ее операции — они обошлись примерно в £17 тыс. По словам девушки, сейчас она чувствует себя другим человеком, но все еще не полностью собой довольна. Скоро ей предстоит перенести еще несколько операций, которые снова будет спонсировать супруг.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.