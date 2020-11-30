Если бы кино снимали дети: отец и дочь воссоздают известные сцены (фото)

В соцсетях у Алекса и Матильды появилось немало поклонников

Во время весеннего карантина многие раскрыли в себе творческий потенциал. Например, Алекс Зейн придумал для себя и своей пятилетней дочери Матильды довольно интересное занятие — воссоздавать знаменитые сцены из любимых фильмов.

Карантинная забава со временем переросла в настоящее увлечение.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.