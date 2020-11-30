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    Шоу-биз

    62-летняя Шэрон Стоун в откровенном боди и поразила фанатов своей молодостью (фото)

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    Актриса Шэрон Стоун - 62-летняя Шэрон Стоун в откровенном боди и поразила фанатов своей молодостью (фото)
    Актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    Молодость актрисы удивила ее поклонников

    Американская актриса Шэрон Стоун поделилась фото в откровенном наряде и удивила фанатов своим внешним видом. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 62-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в черном боди, голубой рубашке с принтом в виде орнамента и желтых туфлях на каблуках. «Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году», — подписала она пост, который набрал больше 172 тысяч лайков.

    instagram.comsharonstone
    instagram.com/sharonstone/

    Молодость актрисы удивила ее поклонников, и они восхитились фотографией в комментариях. «Ноги выглядят восхитительно!», «Все еще горяча в свои 62», «Возраст — всего лишь цифра. 30-летним женщинам тебя не превзойти, принцесса», «Сногсшибательна!», «Прекрасна в любом возрасте», — писали они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес возраст
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