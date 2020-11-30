62-летняя Шэрон Стоун в откровенном боди и поразила фанатов своей молодостью (фото)

Молодость актрисы удивила ее поклонников

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась фото в откровенном наряде и удивила фанатов своим внешним видом. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 62-летняя знаменитость запечатлена в полный рост в черном боди, голубой рубашке с принтом в виде орнамента и желтых туфлях на каблуках. «Я не только поражена, но и благодарна за возможность быть моделью и сниматься в свои 62 года. Спасибо всем, кто приглашал меня работать в этом году», — подписала она пост, который набрал больше 172 тысяч лайков.

instagram.com/sharonstone/

Молодость актрисы удивила ее поклонников, и они восхитились фотографией в комментариях. «Ноги выглядят восхитительно!», «Все еще горяча в свои 62», «Возраст — всего лишь цифра. 30-летним женщинам тебя не превзойти, принцесса», «Сногсшибательна!», «Прекрасна в любом возрасте», — писали они.

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