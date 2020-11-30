Фотошопом увлеклась? Каменских в дерзком наряде похвасталась бесконечно длинными ножками (фото)

33-летняя певица поделилась фото смелого фэшн-решения

Поп-исполнительница Настя Каменских привыкла удивлять своих поклонников откровенными снимками. На днях звезда облачилась в черную оверсайзную футболку, а поверх нее надела удлиненную джинсовую куртку ярко-голубого цвета. В качестве низа певица оставила только сетчатые колготки.

Броским акцентом стали ботфорты с острым носом на шпильке. Примечательно, что такой образ вдохновил на восхищенные комментарии не всех поклонников Насти. Некоторые подписчики стали обвинять артистку в использовании фотошопа. Так как поза и слишком длинные ноги исполнительницы показались фанатам неестественными.

instagram.com/kamenskux/

Поклонники удивились дерзкому образу певицы. Многие решили, что она экспериментирует с имиджем.

«Мне одной кажется,что нога слишком длинновата. Фотошопом увлеклась, или ракус такой?», «Такая безвкусица!», «Что с ногой от колена? Фотошоп неудачный», — отметили поклонники.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.