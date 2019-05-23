Натали Портман рассказала всю правду о романе с Моби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не так давно Моби выпустил автобиографическую книгу, в которой поделился с читателями историями из своей жизни

Музыкант рассказал о свидании с Ланой Дель Рей и романе с Натали Портман. Если певица никак не прокомментировала откровения звезды, то Портман опровергла заявление, что она состояла с Моби в романтических отношениях.

«Я была очень удивлена, узнав, что он описал недолгий период нашего общения как роман. Насколько я помню, он был намного старше меня и вел себя довольно жутко, а я на тот момент едва окончила старшую школу», — заявила актриса в интервью Harper's Bazaar.

Натали отметила, что ей было 18 лет, а вовсе не 20, как написал в мемуарах Моби. «Я была его фанаткой и пошла на концерт, как раз когда окончила школу. После шоу мы встретились, и он предложил мне дружить. Он был в туре, я снималась в фильме, так что мы несколько раз прогулялись. Только потом я поняла, что он хотел большего», — рассказала Портман. Актриса обвинила издательство и музыканта в недостоверности фактов и призналась, что ее обеспокоило то, как Моби преподнес эту историю, чтобы повысить продажи своей книги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от moby xx (@moby) 22 Май 2019 в 3:23 PDT

Музыкант не остался в долгу. В Instagram-аккаунте он опубликовал совместное фото с тогда еще юной звездой и написал: «Недавно я прочитал статью, в которой Натали Портман утверждала, что мы никогда не встречались. Меня это смутило, поскольку отношения все-таки были. После знакомства в 1999 году мы дружили много лет. Я люблю Натали, уважаю ее ум и активность, но не понимаю, почему она искажает правду о нашем пусть и недолгом, но романе. История, описанная в книге "И тогда все рухнуло", правдива и подкреплена множеством фотографий».

Джерело: popcornnews